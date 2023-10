Fedez in lacrime da Fazio | “Non ce la faccio” | il ricordo insopportabile

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 29 ottobre 2023) È unmolto scosso e commosso quello che stasera parla a Che tempo che fa. Visibilmente in difficoltà in questa dimensione di intervista televisiva in prima serata, il rapper e imprenditore, che ha appena attraversato un periodo difficile, ha parlato di temi molto importanti tra cui la malattia fisica e mentale. Il momento più duro è stato quello in cui ha ricordato Gianluca Vialli: “È pazzesco perché io vedo la sua foto e piango, ma noi non ci siamo mai visti. (…) in un momento in cui lui stesso stava attraversando una grandissima tragedia lui riusciva a ritagliarsi del tempo per dare conforto a una persona che non conosceva minimamente e questo la dice lunga su chi era Gianluca Vialli”. L'articolo proviene da The Social Post.