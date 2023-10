Fedez e il post su Gaza | «Non si tratta di dichiarare da che parte si sta…» E Lucarelli lo attacca

Leggi su open.online

(Di domenica 29 ottobre 2023) Fedez interviene sul conflitto in corso tra Israele e Hamas. «Qui non sineppure più dida chesi sta. Perché c’è una soladove si può stare: ed è dalladei bambini e dei civili, tutti innocenti, che ahanno perso o stanno perdendo la vita», scrive in una storia dal suo canale Instagram. «Perché se non muoiono sotto le bombe, muoiono per mancanza di acqua, cibo, elettricità. Ve ne prego, restiamo umani, come diceva Vittorio Arrigoni», aggiunge il rapper, dopo le recenti notizie sui continui bombardamenti che non danno tregua alla Striscia di. L’intervento dell’influencer, però, ha già attirato qualche polemica. Selvaggiain prima linea che sui social riprende ildi Fedez ...