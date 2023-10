Favino risponde a Sangiuliano | “Il problema della sanità dipende dalla nostra categoria? Dubito”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 29 ottobre 2023) Pierfrancescosi Esprime su Tagli ai Fondi per il Cinema Il noto attore italiano Pierfrancescoè stato recentemente ospite del programma televisivo In altre parole in onda su La7, dove ha avuto l’occasione dire alle affermazioni del MinistroCultura Gennaroriguardo la questione dei tagli ai fondi destinati al cinema. Il Ministro aveva precedentemente espresso la sua posizione, sostenendo che “crocifisso sui giornali da una casta molto ricca perché mi sono permesso di dire che ci sono film che ricevono milioni di contributi pubblici e vengono visti da pochissime person e Con i soldi risparmiati dal cinema si potrebbero acquistare tante macchine per la tac., con il suo consueto carisma, ha replicato: “Non sapevo che i problemi ...