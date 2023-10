F1 | pazzesco in Messico | prima fila Ferrari! Leclerc in pole davanti a Sainz!

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Straordinaria doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023! Sul tracciato di Città del, intitolato agli “Hermanos Rodriguez”, Charlesprecede Carlos Sainz: un risultato davvero eccezionale per la scuderia di Maranello che getta basi importanti in vista della gara di domani. Laposition (la numero 22 della sua carriera) come detto, va a Charlesin 1:17.166 ottenuto nel primo tentativo della Q3. Carlos Sainz chiude in 1:17.233 a soli 67 millesimi dal compagno di scuderia, quindi terzo Max Verstappen (Red Bull) in 1:17.263 a 97. Quarta posizione per un sorprendente Daniel Ricciardo (AlphaTauri) a 216 millesimi, quinta per l’idolo di casa Sergio Perez (Red Bull) a 257, quindi sesto ...