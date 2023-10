F1 | Max Verstappen | “Preferivo essere in pole Domani saremo tutti vicini | ci sarà da divertirsi”

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Maxnon ha voglia di festeggiare troppo dopo aver conquistato la terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez”, infatti, il tre-volte campione del mondo era il grande favorito per ottenere la partenza al palo, ma le Ferrari non erano di questo avviso. Laposition, infatti, è andata a Charles Leclerc con 67 millesimi su Carlos Sainz e 97 proprio su Max. Quarta posizione per un sorprendente Daniel Ricciardo (AlphaTauri) a 216, quinta per Sergio Perez (Red Bull) a 257, quindi sesto Lewis Hamilton (Mercedes) a 288, settimo Oscar Piastri (McLaren) a 457 e ottavo George Russell (Mercedes) a 508. Al termine della Q3, il 50 volte vincitore in ...