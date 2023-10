F1 | Gp Messico | le Ferrari in prima fila | pole di Leclerc Orario e dove vedere la gara in tv Sky e Tv8

(Di domenica 29 ottobre 2023) Un anno dopo, riecco un lampo rosso:tuttanelle qualifiche del Gran Premio deldi Formula 1. Dopo un venerdì difficile, a sorpresa Charlesha trovato un giro perfetto che gli consentirà di partire dallaposition davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, staccato di appena 0.067 millesimi. Incredibilmente, i due pilotisono riusciti a mettersi alle spalle il campione del mondo, Max Verstappen, che scatterà terzo con la sua Red Bull. In quarta casella un’altra sorpresa, Daniel Ricciardo su AlphaTauri. Terzacomposta dall’altra Red Bull di Sergio Perez e dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Ora per lail sogno è provare a vincere il Gran premio, bissando il successo di Sainz a ...

Max Verstappen è costretto a cedere, ancora una volta, la pole position a Charles Leclerc . La qualifica di Città delci ha regalato non pochi colpi di scena, con leche sembravano quasi arrancare nelle prime due manche, e con un Ricciardo in grande forma. E' stata una sorpresa, alla fine, quando le ...

GP Messico, emozioni Ferrari: pole di Leclerc e Sainz in prima fila! Verstappen solo terzo La Gazzetta dello Sport

Gp Messico, Leclerc pole position davanti a Sainz: prima fila Ferrari Adnkronos

Carlos Sainz completa un'incredibile prima fila tutta Ferrari in Messico. I primi a non capire come sia stato possibile ottenere questo risultato sono proprio i due piloti della Scuderia di Maranello, ...Alle ore 21.00 europee di domenica 29 ottobre scatterà il Gran Premio di Città del Messico, quart’ultimo atto del Mondiale di Formula Uno 2023. La giornata potrebbe consentire a Max Verstappen di dive ...