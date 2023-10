F1 GP Messico | Alonso | “Se mi penalizzano è uno scandalo | andare dai commissari una perdita di tempo”

(Di domenica 29 ottobre 2023) Al termine delle qualifiche del Gran Premio del, Fernandonon le manda a dire e critica la FIA, che lo ha messo sotto investigazione per impeding: “Se miè uno. Ho tre macchine davanti ferme“. Lo spagnolo continua dicendo chedaiper discutere della situazione sarebbe “unadi“. Continua dicendo: “Ci dicano che cosa fare e cercheremo di farlo”, riferendosi alle ambiguità spesso viste quest’anno. SportFace.

...20.112 1.426 30 20 FernandoAston Martin - Mercedes 1:20.426 1.740 30 PL1 - Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP. Alle sue spalle un ...

Le qualifiche del Gran Premio del Messico hanno visto la Ferrari conquistare tutta la prima fila, con Leclerc davanti a Sainz per soli 67 millesimi. Tutto questo però è stato preceduto da una Q1 ricca ...Lo spagnolo sarà ascoltato dagli steward nella notte italiana; in caso di sanzione potrebbe ricevere tre posizioni di arretramento in griglia ...