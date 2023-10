F1 | GP Messico 2023 Prima fila tutta Ferrari Max Verstappen resta favorito | ma le Rosse sognano il doppio podio

Ecco gli Orari oggi F1 GPsu TV8 con il via della gara in diretta live Domenica 29 Ottobre alle 21.00 insieme a Sky e Now. Verstappen partirà in pole position, i ferraristi Sainz e Leclerc partiranno ...

Ferrari da sogno: Leclerc in pole, Sainz 2° Sky Sport

Diretta qualifiche F1 GP Messico 2023: dove vederle in tv Tuttosport

Da come era iniziato il fine settimana della Ferrari, pareva una Caporetto. Charles Leclerc si portava dietro da giorni una infezione alla bocca, Carlos Sainz giovedì non si era presentato ...Come seguire, live in tv su Sky Sport F1 e in streaming la ventesima gara della stagione, in diretta anche su Corrieredellosport.it ...