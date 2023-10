F1 GP Messico 2023 | nessuna penalità per Verstappen | Hamilton | Russell e Alonso | la spiegazione

(Di domenica 29 ottobre 2023)non penalizzati, Sargeant sì. Questo il riassunto della lunga coda post qualifiche del Gran Premio del, quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il campione del Mondo della Red Bull, Georgee lo spagnolo dell’Aston Martin erano stati messi sotto investigazione per essersi fermati all’interno della pitlane, al momento dell’uscita delle macchine. Su questo punto i commissari hanno sostanzialmente deciso che è meglio fermarsi lì, all’uscita della pit lane, piuttosto che nel settore finale dove è più pericoloso per tutte le altre macchine. E che lavoreranno per trovare una soluzione migliore in futuro, quindipenalizzazione per tutti. Nienteanche per ...

Formula 1 GPWilliams - Qualifiche al di sotto delle aspettative per Alexander Albon e Logan Sargeant a Città del, teatro del 18° appuntamento del mondialedi Formula 1. Il thailandese della Williams, veloce nelle libere di venerdì, è incappato in un track limits sul finale della Q2 che non gli ha ...

Ferrari da sogno: Leclerc in pole, Sainz 2° Sky Sport

F1 GP Messico 2023, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza Tuttosport

Qualifiche certamente negative per la McLaren. In Messico, Lando Norris si era candidato come uno dei favoriti addirittura per la pole position, poi conquistata da Charles Leclerc. Ebbene, il pilota i ...Le cose non sono andate particolarmente bene per Lewis Hamilton nella Q3, ma nella Q2 Lewis Hamilton ha impressionato. Peter Windsor, tra gli altri, ha ritenuto che la prestazione del britannico sia s ...