F1 | Frederic Vasseur | “Sapevo che potevamo fare bene | ma una doppietta non me la potevo aspettare…”

(Di domenica 29 ottobre 2023) Grandi sorrisi in casa Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez”, infatti, la scuderia di Maranello ha piazzato un eccezionale uno-due e ha monopolizzato la prima fila della gara che scatterà alle ore 21.00 italiane. La pole position è andata a Charles Leclerc con 67 millesimi su Carlos Sainz e 97 su Max Verstappen. Quarta posizione per un sorprendente Daniel Ricciardo (AlphaTauri) a 216, quinta per Sergio Perez (Red Bull) a 257, quindi sesto Lewis Hamilton (Mercedes) a 288, settimo Oscar Piastri (McLaren) a 457 e ottavo George Russell (Mercedes) a 508. Al termine del sabato messicano, il team principal del Cavallino Rampante,, ha analizzato la situazione ai ...