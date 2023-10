(Di domenica 29 ottobre 2023)sera alle ore 21.00 italiane (le ore 14.locali) ladello schieramento di partenza del Gran Premio del, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, sarà tutta di colore rosso. Davanti a tutti non vedremo il solito Max Verstappen, né tantomeno l’idolo di casa Sergio Perez. Niente Mercedes, niente McLaren, niente di tutto questo. Sul tracciato di Città del, intitolato agli “Hermanos Rodriguez”, infatti, le qualifiche hanno emesso un verdetto importante: lac’è. Charles Leclerc, infatti, ha stampato la pole position, precedendo per soli 67 millesimi il compagno di team Carlos Sainz, mentre è terzo Max Verstappen a poco meno di un decimo. Sorprendente quarto Daniel Ricciardo, mentre mancano completamente ...

Chiudono la TOP 10 leAlfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie ...

F1, due Ferrari in prima fila in Messico. E questa volta il passo potrebbe far sognare in gara... OA Sport

Messico e sogni: due Ferrari davanti a tutti - Top Speed Top Speed

"Non avrei mai pensato di avere la prima fila tutta Ferrari, ma ormai sono due fine settimana che diciamo questo e la gente ormai non ci crede più, se devo essere onesto. Non mi aspettavo di essere in ...Strepitosa prestazione da parte della Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, con Charles Leclerc primo e Carlos Sainz secondo. Max Verstappen si limita a classificarsi terzo co ...