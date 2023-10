F1 | Charles Leclerc | “Domani dobbiamo vincere | non mi aspettavo la pole position”

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023)ha conquistato ladel GP del Messico 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Città del Messico. Il monegasco ha piazzato la zampata nel Q3 delle qualifiche, dopo aver rischiato l’eliminazione nel turno precedente, e si è meritato la partenza al palo per la seconda volta consecutiva dopo il sigillo firmato settimana scorsa ad Austin. Il pilota della Ferrari cercherà il numero da urlo nel Gran Premio, dove scatterà davanti al compagno di squadra Carlos Sainz e al favoritissimo Max Verstappen.ha commentato la propria prestazione al termine delle qualifiche: “Non pensavo di fare la. Sono due weekend di fila che lo diciamo e ora la gente non ci crede più. Pensavo di non farcela ...