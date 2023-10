F1 | Carlos Sainz | “Ottimo risultato di squadra | una qualifica del tutto imprevedibile”

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Si festeggia in casa Ferrari dopo aver conquistato uno splendido uno-due al termine delle qualifiche del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez”, Charles Leclerc ha centrato la pole position davanti, con undidavvero eccellente. La pole position è andata al monegasco con 67 millesimi sue 97 su Max Verstappen (Red Bull). Quarta posizione per un sorprendente Daniel Ricciardo (AlphaTauri) a 216, quinta per Sergio Perez (Red Bull) a 257, quindi sesto Lewis Hamilton (Mercedes) a 288, settimo Oscar Piastri (McLaren) a 457 e ottavo George Russell (Mercedes) a 508. Al termine della Q3, il pilota spagnolo ha ...