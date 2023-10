Ex Whirlpool | dopo quattro anni di lotta arriva il nuovo contratto

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il loro grido "Napoli non molla" è risuonato in lungo e in largo in tutto lo stivale. La vertenza delladi Napoli ha tracciato una linea netta tra il prima e ilnella storia delle lotte sindacali. Unaportata avanti dal basso, dai lavoratori, nella quale le sigle sindacali...

Il loro grido "Napoli non molla" è risuonato in lungo e in largo in tutto lo stivale. La vertenza della Whirlpool di Napoli ha tracciato una linea netta tra il prima e il dopo nella storia delle lotte ...Il Ministro Urso è chiamato a convocare un tavolo istituzionale su Whirlpool. L'Antitrust Ue ha approvato la fusione con Arçelik in Beko. Il piano industriale deve prevedere investimenti nello stabili ...