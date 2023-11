Eventi a Giugliano | la tribute band di Vasco Rossi in piazza Matteotti

Infine, il calcio si ferma per la sosta nazionali ma c'è ancora tempo per il monday night di Serie C: Benevento -

L’anno scolastico 2023/2024 rimette in moto la Campania canottaggio.org

Giugliano, istituto Marconi in festa: 85 anni e una nuova sede ilmattino.it

E’ la sesta volta che Benevento e Giugliano si affrontano in terra sannita in gare di campionato. La prima volta la gara, in programma il 22 febbraio del 1931, non fu mai giocata per rinuncia del Giug ...Dopo il pareggio del Milan a Lecce il calcio Napoli può raggiungere il terzo posto battendo l'Empoli al Maradona.