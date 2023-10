Media: bombe incendiarie vicino a base Onu in Libano L'israeliano ha bombardato stamani ... Hamas chiede il rilascio di tutti i prigionieri palestinesi indegli ostaggi sequestrati tre ...

Esercito: cambio al Comando delle Forze Operative Sud Esercito Italiano

Esercito: cambio al comando del battaglione trasmissioni Vulture Agenzia ANSA

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha avvertito che la guerra di Israele sarà "lunga e difficile". Si è poi scusato con l'esercito.Israele non la vuole chiamare così, anche se il suo esercito è nella Striscia di Gaza da tre giorni: potrebbe rimanerci per mesi, in un lunghissimo assedio ...