Esclusivo Da un dirigente spia al vento | cosa c' è dietro le oscillazioni

(Di domenica 29 ottobre 2023) C'è qualche non ti aspetti nella vicenda delle torri di Bologna: la rilevazione che la Garisenda trema impropriamente, la torre pendente di Bologna, è diventata pubblica inizialmente solo grazie a uno spiffero. Infatti gli insoliti scricchiolii che sono stati rilevati dagli strumenti che ne monitorano le vibrazioni da anni inizialmente non dovevano trapelare, anche per non creare quell'effetto domino che si è poi riversato sui media rimbalzando ovunque. Undel Comune di Bologna però non se la sarebbe sentita di procedere seguendo il dettato classico e la storia è diventata di dominio pubblico.