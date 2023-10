Esce l’EP di Giordana Angi in 4 lingue | tracklist

Leggi su optimagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023) Arrivadiin 4. La cantante e autrice italo-francese, annuncia la pubblicazione del progetto. Si tratta di un EP che contiene 5 canzoni, registrato in 4diverse.canta infatti in italiano, in francese, in spagnolo e in inglese per 4 versioni tradotte e distribuite nei rispettivi Paesi. Il nuovo progetto diè disponibile in pre-save e pre-order mentre sarà in vendita dal prossimo 10 novembre. Il primo singolo estratto per l’Italia sarà il singolo Con Questa Luce, ultimo brano dellain ordine di posizione.di...