Eredivisie | malore in campo per Bas Dost | le condizioni

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ledi Bas, attaccante olandese del NEC Breda, dopo ilaccusato in. I dettagli La partita del campionato olandese tra AZ e NEC è stata sospesa negli ultimi minuti di gioco. Il motivo è undella punta della squadra ospite, Bas, che è collassato all’improvviso. Il giocatore, a terra e subito soccorso dai medici, è stato circondato dai compagni di squadra che gli hanno fatto da scudo in lacrime.sembra essere cosciente ed è stato portato fuori dalin barella, tra applausi scroscianti.

Commenta per primo Attimi di paura in. AZ Alkmaar e NEC Nijmegen si sfidano nella 10ª giornata di campionato, gli ospiti ... Bas Dost crolla improvvisamente in campo per un, ...

Paura in Eredivisie: malore per Dost, si accascia in campo durante la partita la Repubblica

Paura in Eredivisie: Bas Dost rianimato in campo dopo un malore - Sportmediaset Sport Mediaset

L'attaccante del Nec Nijmegen Bas Dost è crollato a terra nei minuti finali della sfida di Eredivisie contro l'AZ Alkmaar. L'attaccante ha accusato un malore ed è stato rianimato sul terreno di gioco.La scena è spaventosa, ma per fortuna Bas Dost sta bene. AZ Alkmaar-NEC è stata sospesa perché Dost, attaccante degli ospiti, si è accasciato improvvisamente nel cerchio del centrocampo, mentre il ...