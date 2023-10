Entrata in vigore l’ora solare | lancette indietro di 60 minuti

Leggi su lopinionista

(Di domenica 29 ottobre 2023) ROMA – Come accade ogni anno l’ultima domenica di ottobre, stanotte èin, ci permetterà di godere maggiormente della luce del sole al mattino per i prossimi mesi fino al 31 marzo 2024. Nonostante si tratti di un processo ormai perlopiù automatizzato, è opportuno ricordarsi di regolare manualmente gli orologi non collegati alla rete. L'articolo L'Opinionista.