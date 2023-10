(Di domenica 29 ottobre 2023) Sono le 17:20 quando Romeluin campo al Meazza per il riscaldamento prima di Inter - Roma. L'accoglienza è quella prevista, forse anche più forte perché tra fischietti reali, app che ...

Entra Lukaku a San Siro: gli interisti fischiano, ecco la sua reazione Corriere dello Sport

Lukaku, i fischietti ci sono: la bolgia a San Siro per Inter-Roma. Lautaro non lo saluta Corriere della Sera

Fischi assordanti da parte dei tifosi dell'Inter verso la Roma e soprattutto nei confronti del grande ex Lukaku all'ingresso sul terreno di gioco di San Siro. Il giocatore belga, inquadrato subito sui ...