(Di domenica 29 ottobre 2023) Oltre 35 km al, andata e ritorno, per andare aa svolgere il lavoro di insegnante. Su La Stampa c'è spazio per la storia diPegone,presso un liceo di Saluzzo. L'articolo .

Il prof, già quando ha cominciato a insegnare a scuola (è tuttoranell'Istituto "Luigi dell'... I fisici raccontati nel libro: Leonardo Da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton, Marie Curie,...

Enrico, il docente che va a scuola in bici: “36 km al giorno. Impiego più tempo Meglio così, lo passerei davanti al telefono” Orizzonte Scuola

Giornata Mondiale dell’Insegnante, Galiano: “Fare il docente non è un ripiego, ma una vocazione” Orizzonte Scuola

Una storia imprenditoriale e umana al centro del documentario “Enrico Mattei. Ribelle per amore” che Rai 3 propone in prima serata.Nei palazzi che furono il quartier generale di Mattei, come la sede di Roma dell’Eni, importanti docenti di storia economica ed esperti ... che l’aereo di Enrico Mattei cadde a causa di un sabotaggio.