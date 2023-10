Il Direttore GeneraleSpedialiere ci aveva lavorato per mesi e mesi. Ma in questi giorni '... Altra patata bollente per ladyche smorza le polemiche e rivendica lo spirito libero ...

Emmanuela Spedaliere: «Il mio teatro Dà spazio ai giovani» Vanity Fair Italia

A 98 anni premiata dal teatro San Carlo per la sua fedeltà Agenzia ANSA

Emmanuela Spedaliere (e torneremo sulla doppia emme), napoletana doc, è la direttrice generale del Teatro di San Carlo di Napoli. Un ruolo a dir poco delicato dentro al teatro d’Opera più antico ...