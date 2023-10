Emanuel Lo e Giorgia | Un Bacio Affettuoso a “Amici 23”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 29 ottobre 2023) Per non perdere gli aggiornamenti riguardo ad “di Maria De Filippi 2023/2024”, attiva le notifiche. Durante la puntata del 29 ottobre di23, il ruolo di giudice di canto è stato affidato a. La cantante, che in passato ha già collaborato con i partecipanti nelle fasi serali del programma, è ormai un volto familiare all’interno del talent show di Maria De Filippi. A rendere ancora più speciale la sua presenza, c’è anche il fidanzato e coach di ballo,Lo, parte della giuria. Quandoè entrata in studio, accolta dagli applausi del pubblico, dei concorrenti e dei giudici, tutti si sono alzati per salutarla calorosamente, tranneLo. Con un tono scherzoso, Maria De Filippi lo ha incalzato chiedendogli perché non si fosse alzato, e lui ha risposto: ...