Elly Schlein a Che Tempo Che Fa

(Di domenica 29 ottobre 2023)Non solo Fedez. Nuova puntata e nuovi ospiti per Fabio Fazio che stasera a CheChe Fa, oltre al cantante, intervisterà un’altra attesa personalità: la segretaria del Partito Democratico. Curiosamente sia Fedez che la politica, nelle scorse settimane, avrebbero dovuto essere ospiti in Rai di Belve, ma per entrambi non se n’è fatto più nulla (il primo è stato stoppato dall’azienda, la seconda ha dato forfait). Al cospetto di Fabio Fazio ci sarà anche Gino Paoli che si ritroverà faccia a faccia con Ornella Vanoni. CheChe Fa continua la sua missione anche su un’altra rete. E la Rai non può che restare a guardare. L’appuntamento è come ogni domenica dalle 19.30 sul Nove.