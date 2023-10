“Edilizia | trasporti | energia e posti di lavoro | i benefici della transizione green saranno di gran lunga superiori ai costi” – il report

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) All’economia italiana non conviene rallentare la: la sola decarbonizzazione dell’economia costa 14,7 miliardi di euro all’anno fino al 2030, ma per ogni anno porta a un risparmio diretto di 6,6 miliardi, muovendo un indotto che assicura maggior entrate per lo Stato per 53 miliardi. Più di una finanziaria. Dalle caseall’economia circolare, dal ripristino degli ecosistemi fino alla decarbonizzazione nel settore elettrico e in quello dei, icomunqueai. Con 123 gigawatt di nuove rinnovabili al 2030 si avrebbero 430mila nuovidi, la circolarità nei rifiuti porterebbe 97mila nuovi occupati e ...