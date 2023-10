Ecco dove vanno cercate le ragioni della disparità salariale in Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) di Domenico Depalo e Salvatore Lattanzio (fonte: lavoce.info)* Più che ai livelli delle retribuzioni, l’andamentodisuguaglianzainè legato a quellostabilità e intensità del lavoro. Le nuove norme facilitano l’ingresso nel mercato, ma con contratti atipici che tendono a rimanere tali. La distribuzione del reddito negli ultimi trent’anni In, il livellodisuguaglianza nei redditi da lavoro tra la popolazione in età lavorativa è superiore a quello di Francia e Germania e sostanzialmente simile a quelloSpagna, come documentato da Giulia Bovini, Emanuele Ciani, Marta De Philippis e Stefania Romano. Una recente indagine dell’Oecd ha rivelato che i cittadini sono preoccupati dal livello di disuguaglianza nel paese, in ...