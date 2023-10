EA Sports FC 24 Obiettivi Iker Muniain Evolutions Centurions Upgrade Elenco Requisiti

Leggi su fifaultimateteam

(Di domenica 29 ottobre 2023)ha ricevuto la carta specialeper la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EAFC 24. La versione speciale può essere riscattata tramite gliche saranno disponibili fino alle 19:00 del 3 Novembre. Potrete riscattare la carta del centrocampista portoghese che milita nel PSG completando gliche sono ora disponibili in UT 24. Celebra i traguardi in carriera con i Centurioni! Completa questo obiettivo per ottenere Danilo Pereira Centurioni. Premi non scambiabili. Diamo il benvenuto ai Centurioni! Celebra la classe, l’impegno e la costanza con una serie di stelle capaci di raggiungere quota 100 gol, presenze, assist o clean sheet con il club! Le evoluzioni dei Centurioni verranno rilasciate durante tutta la campagna e ...