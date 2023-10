E’ tornata l’ora solare | lancette indietro di un’ora

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il ritorno all'ora legale nella notte fra il 30 e il 31 marzo 2024 Addio allegale, èquella. Oggi abbiamo dormitodi più se ci siamo ricordati di spostare ledell’orologio dialle 3 di notte, tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023. Con questo cambiamento è vero che avremoin più di luce la mattina, ma le giornate diventeranno più brevi con il buio che caleràprima. Per tornare allegale dovremo aspettare la prossima primavera quando la notte fra il 30 e il 31 marzo 2024 dovremo riportare avanti dii nostri orologi. Il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi di energia per 370 milioni di kWh in sette ...