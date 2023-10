È morto Matthew Perry

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 29 ottobre 2023)Addio a. Il Chandler nella popolare serie Friends èall’età di 54 anni.è stato trovato senza vita nella sua abitazione nell’area di Los Angeles, nella jacuzzi che aveva in casa. Si pensa che sia annegato. Secondo Tmz, nella casa non sono state trovate droghe.aveva confessato i suoi problemi, in passato, con l’alcol. “Salve, il mio nome è, anche se potreste conoscermi con un altro nome. I miei amici mi chiamano Matty. E dovrei essere” iniziava così la sua recente biografia dal titolo Friends, amanti e la cosa terribile in cui si metteva a nudo. Archiviato Friends, che l’ha impegnato dal 1994 al 2004 (nel 2021 la reunion), l’attore ha avuto modo di ricoprire ruoli da ...