È morto a 54 anni Matthew Perry | era Chandler nella serie Tv Friends

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 29 ottobre 2023) Èa 54, celebre per il ruolo diBingTv. A dare la notizia sono i media americani. Non ci sono ancora certezze sulle cause del decesso, ma da quanto trapela l’ipotesi più probabile sembra essere quella dell’annegamento. L’uomo sarebbe infatti stato trovato privo di vitasua Jacuzzi, mentre non sarebbero state rinvenute droghesua abitazione. Il primo allarme è scattatogiornata di sabato 28 agosto 2023, momento in cui sono stati chiamati i soccorsi per aiutare un “uomo in arresto cardiaco”. Intorno alle ore 16.10, poco tempo dopo, si è invece saputo che il Dipartimento della polizia di Los Angeles era stato contattato per indagare ...