Dove va a pranzo lo chef under 30 migliore del mondo

(Di domenica 29 ottobre 2023)si nasce, a giudicare dalla storia di Nelson Freitas nato a Viana do Castelo, nel nord di Portogallo, 28 anni fa, «quasi tutti i bambini sognavano un futuro nel calcio, sulla scia di leggende come quella di Figo e di Ronaldo». Lui no: «Con il pallone non avevo alcun talento, ve lo giuro», racconta. «In compenso, dentro di me cresceva da subito un'incredibile passione per la cucina». Nelson è il vincitore del Premio S.Pellegrino YoungAcademy 2023, progetto internazionale di scouting e formazione di talenti promosso da S.Pellegrino: si è distinto fra i 15 finalisti regionali conquistando il titolo di miglior giovanealcon il suo signature dish Triglia rossa croccante, riccio di mare e aglio nero fatto in casa, ideato in collaborazione con il mentore Filipe Carvalho (sotto, ...