Donne prete | celibato e coppie gay | spariscono le riforme di Papa Francesco

(Di domenica 29 ottobre 2023) “Protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo”. Lo ha detto il, in spagnolo, a conclusione della ventesima Congregazione generale della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, svoltasi in Aula Paolo VI -che si conclude oggi con la messa a San Pietro- sul tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Segui su affaritaliani.it

Finisce il Sinodo di guerra, Papa Francesco invoca lo Spirito Santo ' Protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo '. Lo ha detto il Papa, in spagnolo, a conclusione della ventesima Congregazione ...

La questione femminile agita il Sinodo: dalle donne prete alle diaconesse, al “tetto di cristallo” per le lai… la Repubblica

Papa Francesco, no alle donne prete: cosa ha detto il Santo Padre ilmessaggero.it

Il quasi-Concilio appena chiuso ha segnato una pietra miliare senza precedenti: le donne non solo hanno potuto avere voce in capitolo, ma hanno anche potuto ...E' passato però un timido spiraglio per una ricerca teologica furtura «sull’accesso delle donne al diaconato, giovandosi dei risultati delle commissioni appositamente istituite dal Papa». La questione ...