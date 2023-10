Domenica In | pace fatta tra Mara Venier e Simona Ventura | ma cos’era successo tra le due?

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 29 ottobre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova av? L’indiscrezionetrache oggi, dopo diversi anni di distacco, si sono rincontrate nello studio diIn in occasione dello spazio dedicato dalla trasmissione a Ballando con le stelle, il talent show del sabato sera di Rai 1. A lasciare il pubblico in studio e quello da casa stupefatto è stato il loro abbraccio. Leconduttrici, infatti, avevano discusso in tempi ormai lontani per – stando ad alcune indiscrezioni – dei motivi ...