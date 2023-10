DOMENICA IN | MARA VENIER E L’INCONTRO STORICO CON SIMONA VENTURA E PAOLA PEREGO

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 29 ottobre 2023) Saranno le concorrentie Carlotta Mantovan le protagoniste del talk su “Ballando con le stelle” che apre la “In” diin onda29 ottobre dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. In qualità di opinionisti ci saranno Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Minnie Minoprio ed Alberto Matano, in collegamento telefonico. Poi,Cortellesi interverrà per presentare il suo primo film da regista ‘C’è ancora domani’, uscito in questi giorni nelle sale cinematografiche ed accolto con grande entusiasmo, mentre Lino Banfi, tra i protagonisti della 18^ edizione di ‘Ballando con le stelle’, si racconterà tra carriera e vita privata, ...