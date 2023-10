Doctor Sleep come finisce | spiegazione finale del sequel di Shining

(Di domenica 29 ottobre 2023) Se siete alla ricerca di un film horror da vedere allorapotrebbe fare al caso vostro ed è ora disponibile in streaming su Netflix. Si tratta della pellicola del 2019 scritto e diretto da Mike Flanagan. Rappresenta ildi, il famoso film horror diretto da Stanley Kubrick, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephen King del 1977. Eè il romanzo, scritto sempre dallo scrittore statunitense. Protagonista è Danny Torrance, che inè bambino. Ora Dan è cresciuto e sta combattendo con la dipendenza dall’alcol, portando con sé il peso di quanto accaduto durante la sua infanzia. La sua vita prende una svolta quando incontra Abra, un’adolescente che ha dei poteri ...

