Disastroso Feliciani l' arbitro di Juve - Verona  Il pugno di Gatti l' ennesimo meritava l' espulsione

(Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)l'arbitro di Juventus - Verona 1 - 0. Ecco cosa scrive di lui il Corriere dello Sport: Sbagliare è umano, perseverare è diabolico: Rocchi s'è ...

Disastroso Feliciani l'arbitro di Juve-Verona. Il pugno di Gatti (l ... IlNapolista

Juve-Verona, la moviola dei giornali: 'Feliciani disastroso', 'Esagerato annullare il secondo gol di Kean' ilBianconero

L'ANALISI La vittoria all'ultimo secondo con il Verona ha riportato i bianconeri in vetta dopo tanto tempo: coi giusti rinforzi a gennaio lo scudetto non sarebbe solo un sogno. Ma servirà anche il ver ...In Juve-Verona è successo di tutto: i due gol annullati a Moise Kean, uno per fuorigioco millimetrico, l'altro per un contatto a metà campo con.