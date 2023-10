Diretta Napoli - Milan 0 - 2 | raddoppio di Giroud

Il Maradona è il teatro del big match trae Milan . Gli azzurri sono alla ricerca del terzo successo consecutivo tra campionato e Champions League, mentre il Milan vuole il riscatto dopo le sconfitte in pochi giorni maturate contro ...

31' - GOL DEL MILAN! Calabria va al traversone dalla corsia destra. In area Giroud prende posizione su Rrahmani e colpisce ancora di testa, mandando la palla di nuovo alle spalle di Meret!Napoli Milan Tv - Napoli Milan Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. L'10a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Rudi Garcia che scende in campo contro il Milan di Pioli. Il Napo ...