Diretta Inter - Roma 0 - 0 | segui la partita di oggi LIVE

(Di domenica 29 ottobre 2023) MILANO - A San Sirosi affrontano nella decima giornata di Serie A . I nerazzurri di Inzaghi sono al secondo posto in classifica dopo il successo di ieri della Juventus. I ...

... il secondo stop stagionale contro unaconcorrente, dopo il 5 - 1 subito nella stracittadina contro l'. Proprio i nerazzurri, oltre che la Juventus, avranno gli occhi puntati su questo ...

Serie A: Inter-Roma 0-0 DIRETTA Agenzia ANSA

La seconda grande sfida che questa 10ª giornata di Serie A è pronta ad andare in scena. Allo stadio Diego Armando Maradona del quartiere Fuorigrotta, il Napoli di Rudi Garcia ospita il Milan di Stefan ...Gli azzurri in campo per centrare la terza vittoria di fila tra campionato e Champions League. I rossoneri, invece, devono riscattare le sconfitte contro Juventus e Psg ...