Di Francesco | «Mi ha dato fastidio vedere i miei calciatori andare a terra nel secondo tempo»

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dia Sky dopo Cagliari-Frosinone 4-3 (il Frosinone vinceva 0-3). «È inspiegabile anche per me questa sconfitta, abbiamo concesso occasioni ma abbiamo creato anche tanto. Merito loro e grandissimi demeriti nostri, sto parlando qui di qualcosa cui non riesco a credere, faccio fatica a giustificare la disattenzione, dovevamo attaccarci di più alle situazioni». «Al di là dei gol, i ragazzi, la gioventù un po’ si paga, Soulé è un po’ sparito dalla partita, deve essere più bravo, anche Bastianini, e parlo di due che hanno fatto benissimo. Non dobbiamo smettere di giocare con la stessa continuità, ci siamo consegnati al Cagliari senza mai ripulire una palla, senza mai ripartire oppure siamo ripartiti male sbagliando gli appoggi». Potevi stare al settimo posto «Quei 20-25 minuti sono deleteri sotto tutti i punti di vista, ho cercato anche di modificare l’assetto. Non ...