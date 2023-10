Derby di Milano per Taremi | 3 motivi per prenderlo d’estate

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Édi mercato tra Inter e Milan per, attaccante iraniano del Porto: ecco iper cui convienein estate Inter e Milan continuano a seguirein un vero e propriodi mercato. L’attaccante iraniano del Porto piace ad entrambi i club ed è in scadenza con i portoghesi. Secondo quanto riportato però da Tuttosport, converebbe ad entrambe le squadre di attendere l’estate per tre. Il primo riguarda la Champions: il Porto dovesse superare la fase a gironi difficilmente si separerà del suo attaccante. Secondo: l’iraniano costerà zero a luglio avendo il contratto in scadenza. Poi sempre in estate diventerà comunitario perché può richiedere la cittadinanza portoghese. Il motivo? Le regole per concedere un passaporto del Portogallo ...