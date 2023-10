Delia cerca di voltare pagina e di dimenticare Alberto Ci riuscirà?

Leggi su iodonna

(Di domenica 29 ottobre 2023) Nella quinta puntata di Cuori 2 (stasera su Rai 1) si scopriranno dei dettagli in più sul passato doloroso di Helmut e su quello dell’ispettore Giraudo, che con tutte le forze sta investigando sull’incidente in auto che ha provocato la morte di Elvira Mosca. Qualcuno ha manomesso i freni della macchina. Ma chi? Il marito Mosca ed ex primario delle Molinette è il primo sospettato. Cuori, la fiction Rai sui pionieri che rivoluzionarono la cardiochirurgia X ...