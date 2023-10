De Paola | «Paradosso Inzaghi | miglior pregio è anche peggior difetto»

Leggi su inter-news

(Di domenica 29 ottobre 2023) Paolo Deanalizza il percorso fin qui degli allenatori della Serie A, nel suo editoriale per SportItalia. Con menzione naturalmenteper Simonee il suo lavoro all’Inter.– Paolo Devaluta in questo modo il lavoro del tecnico dell’Inter nelle prime due stagioni e nell’inizio di questa terza: “vive in un, il carattere mite è il suo, mail. Potrebbe essere considerato un magnifico perdente, eppure non perde mai il filo del discorso e, mattoncino per mattoncino, ha costruito un’Inter che non sembra avere punti deboli. La costanza gli ha fatto conseguire considerazione e stima. Ma tutto piuò cambiare ...