Ddl Rilancio Mezzogiorno | voto blindato alla Camera

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 ottobre 2023) Domani, lunedì 30 ottobre, in auladei Deputati alle 11.30 iniziano le dichiarazioni disulla fiducia posta dal Governo sul disegno di legge cosiddetto “” recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per ildell’economia nelle aree del Sud del Paese, nonché in materia di immigrazione. Dalle 13 inizia la votazione per appello nominale. Dalle 15 l’esame degli ordini del giorno presentati al provvedimento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.