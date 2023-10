Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha parlato di 'video spaventosi da Makhachkala', sottolineando che quanto accaduto in'non è un incidente ...

Daghestan, la folla prende d'assalto un aereo proveniente da Israele TGCOM

Russia, manifestanti pro-Palestina contro aereo in arrivo da Israele. Video Sky Tg24

Russia, "caccia agli ebrei": non appena atterra l'aereo da Tel Aviv... Attimi di panico in Russia, causati da centinaia di manifestanti pro-Palestina che… Leggi ...In decine sulla pista e nel terminal alla ricerca di ebrei - Intervengono le forze speciali - Israele protesta con la Russia ...