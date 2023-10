Da Giordano Bruno a Otto Skorzeny | i segreti delle “spie” che hanno cambiato la storia

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 29 ottobre 2023) La sfida fra chi protegge un segreto e chi vuole svelarlo attraversa tutta ladell’umanità. La ragion di stato, il cinismo, l’inganno, il doppio giocoimpegnato per secoli uomini e donne. Il libro, dalla guerra di Troia alla Guerra Fredda di Ulderico Piernoli, con la prefazione del generale Mario Mori, ex Direttore del Sisde, l’uomo che ha catturato Totò Riina, narra storie di, uomini e donne fra realtà e leggenda.: daa Alfred Wehening Alcune, sono note, ma sconosciute nei loro risvolti, nel ruolo dei protagonisti, come, il martire del libero pensiero, ma anche spia per Elisabetta I; oppure Beaumarchais, il padre di Figaro, al quale gli Americani devono la vittoria nella ...