Leggi su rompipallone

(Di domenica 29 ottobre 2023) Una big del calcio europeo sta vincendo un periodo di profonda crisi. I tifosi sono amareggiati. Una delle potenze calcistiche storicheè attualmente in preda a una crisi senza precedenti, creando sconforto tra i propri tifosi. La squadra in questione, solitamente sinonimo di gloria e prestazioni di alto livello, si trova ora in una situazione inimmaginabile: ultima posizione in campionato. La delusione dei tifosi è tangibile. Quello che in passato era un club che incantava l’Europa con il suo gioco propositivo e il lancio di giovani talenti dal proprio settore giovanile sembra ormai un ricordo sbiadito. La società è lontana dagli anni in cui dominava i campionati e faceva sognare i suoi sostenitori. L’avvio di stagione si è rivelato un incubo per questa squadra, con unche ha fatto tremare le fondamenta stesse del club. I fan, ...