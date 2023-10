Covid | la prevenzione non decolla Una media di cento dosi al giorno nelle prime due settimane al Ceppo

(Di domenica 29 ottobre 2023) In questa fase della campagna Asl regionale è prevista un'unica seduta, in programma ogni giovedì. Ma l'attività è portata avanti anche dai medici di base. A disposizione insieme il siero ...

In questa fase della campagna Asl regionale è prevista un'unica seduta, in programma ogni giovedì. Ma l'attività è portata avanti anche dai medici di base. A disposizione insieme il siero ...

Covid-19: Vaia (ministero Salute), "scendono tutti gli indicatori ma ... Servizio Informazione Religiosa

Covid, calano i contagi: nuovi positivi -17,5% Il Sole 24 ORE

In questa fase della campagna Asl regionale è prevista un’unica seduta, in programma ogni giovedì. Ma l’attività è portata avanti anche dai medici di base. A disposizione insieme il siero antinfluenza ...Le persone risultate positive al Covid in Calabria sono 647371 (+7) rispetto a ieri. Effettuati 380 tamponi nelle ultime 24 ore ...