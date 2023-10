Cosa cercava nei bagni delle case | il retroscena sulla morte di Matthew Perry

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ladi, la star di "Friends", trovato senza vita nella sua jacuzzi ha lasciato il mondo del cinema e della tv senza parole. L'attore infatti è deceduto a soli 54 anni. L'intervento sul posto dei soccorritori è scattato per una crisi cardiaca. All'interno della sua casa non sono state trovate sostanze stupefacenti. Ma di fatto l'attore in passato aveva avuto alcuni problemi. Proprio qualche tempo fa aveva raccontato tutti i suoi "demoni" che lo tormentavano. In un memoriale pubblicato l'anno scorso, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, l'attore aveva parlato della difficoltà di controllare il peso durante la lavorazione della sitcom che è diventata un cult degli anni '90 e 2000. A 14 anni aveva cominciato a bere. E così per combattere la dipendenza dall'alcol aveva partecipato almeno a seimila sedute degli ...