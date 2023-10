Como | autista ferma l’autobus e caccia gli anziani | «A me Mussolini me fa ‘na pippa»

Leggi su open.online

(Di domenica 29 ottobre 2023)e pensionatiti dalda unnervoso. È quanto successo, ieri 28 ottobre nel Comasco, sulla linea 7 della compagnia di trasporto locale Asf. Il bus è partito regolarmente alle 8.30 da Sagnino, quartiere del comune di, e dopo essere passato per quest’ultimo è arrivato a Lora. Alla guida c’era un conducente di mezza età che fin da subito, riportano i presenti, appariva di cattivo umore. Dopo un po’ ha lanciato un avviso ai passeggeri: la corsa terminerà prima del previsto, all’altezza dell’Aci di Monte Olimpino. Senza alcuna spiegazione. Come riporta Il Giornale, nessun avviso ufficiale, nessun cartello in partenza, e la decisione sembrerebbe essere figlia di una scelta del tutto arbitraria dell’. I passeggeri hanno quindi iniziato a lamentarsi, e ...